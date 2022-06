Gaibach vor 1 Stunde

Zupfensemble "SaitKick" ist "back in Concert"

Das Zupfensemble "SaitKick" präsentiert am Samstag, 18. Juni, ab 19 Uhr sein aktuelles Konzertprogramm in der evangelischen Erlöserkirche in Gerolzhofen und am Sonntag, 19. Juni, 17 Uhr im Konstitutionssaal in Schloss Gaibach. Unter dem Motto "Back in Concert" führt das Ensemble eine vielfältige Auswahl an Stücken auf, heißt es in der Ankündigung des Ensembles. Die 13 Musikerinnen und Musiker werden an Mandoline, Mandola, Gitarre und Ukulelen-Bass verschiedene Stile und Epochen auf die Bühne bringen. Dies geht von Renaissance-Klängen von John Dowland, über das F-Dur Konzert von Carl Stamitz hin zur klassischen Moderne mit "The Godfather" und Lonely Shepherd. Einlass ist ab 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei. An beiden Tagen können bereits gekaufte Karten für das im Mai 2020 abgesagte Konzert zurückgegeben werden.