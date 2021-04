Iphofen vor 38 Minuten

Zum Schutz der Altstadt: Denkmalamt pfeift Iphofen zurück

Vor einem Monat lässt der Bauausschuss gegen den Willen des Bürgermeisters Außenrollos an Dachfenstern zu. Jetzt kassiert er den Beschluss wieder. Was ist in vier Wochen passiert?