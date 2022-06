Romy Wachter feiert am Dienstag, 7. Juni, ihr 80. Wiegenfest. Die Jubilarin erblickte 1942 in Skalitz-Oels in Schlesien das Licht der Welt. Nach der Vertreibung kam sie 1946 zunächst nach Sulzfeld, wo sie die Volksschule besuchte. Nach einer kaufmännischen Lehre arbeitete sie im Unternehmen Gauer. Mit dem Umzug nach Kitzingen lernte sie an der Florian-Geyer-Halle 1963 den Metzgermeister Götz Wachter kennen und begann eine weitere Ausbildung in der damals in der Repperndorfer Straße 4 ½ ansässigen Metzgerei.

1969 heirateten Romy und Götz Wachter. Die Ehe ist kinderlos. 1973 erfolgte der Umzug in die neue Niederlassung an der B 8. Nach der Eröffnung eines Verkaufsgeschäftes in der Falterstraße 21 übernahm sie dessen Leitung, während Schwägerin Monika das Geschäft am Krainberg führte. 1992 zog das Geschäft aus der Falterstraße in die ehemals von der Castellbank genutzten Räume am Königsplatz um, wo Romy Wachter bis heute täglich hinter der Theke anzutreffen ist. Hier wird sie auch ihren Geburtstag verbringen, getreu ihrem Vorsatz, stets und in erster Linie für die Kunden da zu sein und für sie etwas zu tun.