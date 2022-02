Mit England, Wales und Nordirland aus dem "Vereinigten Königreich", hat sich für den Weltgebetstag 2022 ein Land beworben, das derzeit aus ganz anderen Gründen ständig in den Medien präsent ist.

England – ein Land mit langer christlicher Tradition, mit schroffen Küsten, lieblichen Landschaften, zahlreichen Burgen, Schlössern, alten Kathedralen sowie Kirchen und noch mehr Schafen.

Die dortigen Frauen wollen auf die bunte kulturelle und ethnische Vielfalt und die damit verbundenen Schwierigkeiten, auf zunehmende Armut, die besonders Kinder trifft, sowie auf die häufig sexualisierte Gewalt gegen Frauen hinweisen. - Die Hoffnung, dass Gottes Verheißungen allen Menschen Freiheit, Vergebung, Gerechtigkeit und Frieden bringen wird, haben sie als Thema ihres Gottesdienstes gewählt.

Nach wie vor Corona-bedingt konnte das Team um Pfarrerin Raffaela Meiser auch dieses Jahr keine Workshops im Paul-Eber-Haus anbieten. Deshalb wurde unter den aktuellen hygienischen Auflagen -unter Anmeldung und 3G-Nachweis- ein Vorbereitungsgottesdienst in der Evangelischen Stadtkirche Kitzingen angeboten. Rund 80 Frauen, die für den Weltgebetstag in ihren Ortsgemeinden Anfang März Ideen und Inspirationen sammeln wollten, besuchten den Vorbereitungsgottesdienst in der Stadtkirche.

Großer Dank gilt dem gesamten Dekanatsteam für ihre sprudelnden Ideen und die großartige Vorbereitung zu diesem gefühlvollen Gottesdienst!

Von: Brigitte Kapp (Team-Mitglied WGT, Dekanat Kitzingen)