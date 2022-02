Am Freitag, 4. März, findet in der Pfarrkirche Euerfeld der ökumenische Weltgebetstag der Frauen statt. Hierzu sind alle interessierten Frauen und Männer aus Schernau, Euerfeld und der gesamten Pfarreiengemeinschaft Dettelbach eingeladen. Dies geht aus einer Mitteilung des Pfarrgemeinderates hervor.

Der Weltgebetstag der Frauen wird jährlich im Wechsel von Frauen aus Schernau und Euerfeld gebetet. So sei er fester Bestandteil praktizierter Ökumene vor Ort, denn Euerfeld ist katholisch geprägt und Schernau evangelisch.

In diesem Jahr haben Frauen aus England, Wales und Nordirland die Texte vorbereitet. Unter dem Motto: "Zukunftsland Hoffnung" geht es etwa um die Situation misshandelter Frauen, den Klimawandel oder die Veränderungen des Zusammenlebens in der Pandemie. Das gemeinsame Beten weltweit will Samen sein für ein hoffnungsvolles Leben in der Zukunft, heißt es abschließend.