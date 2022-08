Iphofen vor 1 Stunde

Zugmaschine angefahren und geflüchtet

Eine Unfallflucht in Iphofen meldet die Polizeiinspektion Kitzingen. In der Zeit vom 26. August um 7.30 Uhr bis 28. August um 22: Uhr ereignete sich diese in der Alten Reichsstraße. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte laut Polizeibericht eine in einer Parkbucht abgestellte, grüne Sattelzugmaschine der Marke DAF und beschädigte diese an der Fahrerkabine, am linken Außenspiegel sowie am Spoiler. Im Anschluss entfernte sich der oder die bislang Unbekannte, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Aufgrund des Schadensbildes kann davon ausgegangen werden, dass es sich beim flüchtigen Fahrzeug ebenfalls um einen Lkw handeln dürfte. Es entstand ein Schaden von circa 2000 Euro.