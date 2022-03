Landkreis Kitzingen vor 1 Stunde

Zugfahrt in den Tod: Vor 80 Jahren wurden 134 jüdische Bürger aus dem Landkreis Kitzingen von den Nazis deportiert

Am 24. März 1942 bestiegen in Kitzingen jüdische Männer, Frauen und Kinder einen Zug, an dessen Endstation der Tod wartete. Keiner überlebte. Beim Abtransport schaute die Bevölkerung zu.