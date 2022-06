Die aus Lentersheim am Hesselberg in Mittelfranken stammende Frieda Wolf feierte am 19. Juni im Dettelbacher Ortsteil Schernau ihren 85. Geburtstag. Hierzu gratulierte ihr Bürgermeister Matthias Bielek persönlich und überbrachte die Glückwünsche der Stadt Dettelbach, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt, der auch die folgenden Informationen sind.

Frieda Wolf absolvierte Mitte der 1950er Jahre auf Gut Rösdorf bei Ansbach eine Lehre in landwirt-schaftlicher Hauswirtschaft. Nach ihrer Verlobung mit Karl Wolf an Weihnachten 1957 folgte im darauffolgenden Jahr die Hochzeit. Nachdem ihr Ehemann im Januar 1990 unerwartet gestorben war, wurde der landwirtschaftliche Eigenbetrieb noch im gleichen Jahr abgewickelt und die Ackerflächen verpachtet. In den folgenden Jahren arbeitete Fried Wolf bis 2003 bei der Geflügelzucht des Amtes für Landwirtschaft in Kitzingen. Aus ihrer Ehe sind zwei Kinder, drei Enkel und ein Urenkel hervor-gegangen.

Früher hatte Frieda Wolf großen Spaß daran, im Garten zu werkeln, was mit ihrer eingeschränkten Mobilität nun leider nicht mehr möglich ist. Heute erfreut sie sich besonders an Handarbeiten und Lesen. Für die geistige Fitness verfolgt sie zudem gerne Ratesendungen und löst Kreuzworträtsel. "Von meinen beiden Kindern, die in der nächsten Nachbarschaft wohnen, werde ich bestens versorgt und gepflegt", freut sich die Jubilarin. Sie ist nach eigener Aussage "mit allem zufrieden, wie es ist".