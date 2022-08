Münsterschwarzach vor 11 Minuten

Zufrieden mit 85 Jahren: Günther Keilholz aus Schwarzach feierte Geburtstag

"Ich hätte nicht gedacht, dass ich einmal so alt werde", freute sich das Geburtstagskind Günther Keilholz. Man sieht es ihm an: Mit seinen 85 Jahren ist er zufrieden, heute noch so dastehen zu dürfen, obwohl es das Schicksal nicht immer gut mit ihm meinte. Eines seiner Kinder ist mit drei Jahren 1967 gestorben.