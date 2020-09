Oberhalb der Weinberge über Rödelsee und unterhalb des Waldes steht die Röhre auf ihrem Stahlgerüst und gewährt einen Fernrohr-Blick auf die Gemeinde Rödelsee und die Region. Das "terroir f" zum Thema Silvaner ist weitgehend fertig. Das gab Bürgermeister-Stellvertreter Bernd Lussert in der Rödelseer Gemeinderatssitzung bekannt.

Der Auftrag für eine Bank in der Röhre wurde an die Wiesenbronner Firma Ackermann, die auch die Röhre selbst gebaut hat, erteilt. Aktuell wird noch die Technik, wie Ton- und Bildwiedergabe, eingebaut. Ebenso werden noch die Sponsorenschilder angebracht.

Der Bauhof der Gemeinde Rödelsee betoniert die Vorrichtungen für die künftigen Straßensperrungen ein. Deren Standorte seien mit den Winzern vor Ort geklärt worden, hieß es im Rat. Besucher sollen künftig nicht mehr bis zum "terroir f" direkt fahren können. Anfang Oktober soll die offizielle Einweihung erfolgen.

Radwanderverkehr auf Flurwegen

Zu den Kernwegen in der Landwirtschaft und in den Weinbergen hieß es in der Gemeinderatssitzung, dass es wichtig sei, dass einheitliche Regelungen möglichst im ganzen Landkreis getroffen werden, wie künftig mit dem zunehmenden Wander- und Radverkehr auf den land- und forstwirtschaftlichen Wegen, in den Wäldern und in den Weinbergen umzugehen ist.

Aktuell in der Umsetzung sei ein Video für Radfahrer zum Verhalten auf Flurwegen für die Mainschleife. Hier bestünde die Möglichkeit, in Arbeitsgruppen ähnliche Videos für den Landkreis zu produzieren.

Zu den Planungen des Kernwegenetzes in den Weinbergen und in der Flur würden ohnehin der Weinbauverein und die Obmänner des Bauernverbandes mit eingeladen, erläuterte Lussert. Rödelsee und Iphofen würden sich zudem eng abstimmen. Aktuell gebe es bei der Stadt Iphofen Überlegungen, wie man mit den Problemen der Nutzung der Waldwege umgeht, gerade wegen dem Konfliktpotenzial von Fußgängern und Mountainbikern.

Keine Hinweise auf Teer

Noch einmal gab es eine Information seitens der Gemeinde bezüglich der Flurwegbefestigung an der Umgehungsstraße im Herbst 2018. Lussert verwies auf das Schreiben von Architekt Marcus Viebahn. Demnach seien bei Stichproben keine Hinweise für eine Teerhaltigkeit des Materials erkennbar gewesen, der Einbau sei deswegen nicht gestoppt worden. "Für uns lagen keine Anzeichen für eine unzulässige Verwendung des Materials vor", heißt es in dem Schreiben.

Deshalb sei die seinerzeitige Anzeige eines Fröhstockheimer Bürgers direkt beim Landratsamt Kitzingen anstatt einer Kontaktaufnahme mit der Gemeinde Rödelsee beziehungsweise dem Ingenieurbüro eine überzogene Reaktion gewesen, die die Gemeinde Rödelsee unnötigerweise einen viertstelligen Betrag gekostet habe. Ein Gutachten habe dann auch die Unbedenklichkeit des Materials bestätigt.

Die heutige Durchgrünung des Flurweges belege zudem, dass auch die damalige Behauptung einer vorgenommenen Versiegelung des Flurweges nicht zutreffend gewesen sei. "Wir sind daher nach wie vor der Meinung, dass der Einsatz des Fräsgutes zur Wegestabilisierung angemessen war und in einem rechtlich einwandfreien Rahmen stattgefunden hat", schreibt der Architekt.