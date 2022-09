Kitzingen 29.09.2022

Zuerst Frau belästigt und dann Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet

Am Mittwoch kam es gegen 20 Uhr in der Marktstraße in Kitzingen vor einer Eisdiele zu einer Belästigung einer jungen Frau durch einen 26-Jährigen. Bei Eintreffen einer Streife der Kitzinger Polizei verhielt sich der erheblich alkoholisierte 26-Jährige uneinsichtig und deutete an, in Richtung der Polizisten spucken zu wollen, heißt es im Bericht der Polizei. Daraufhin wurde der Mann gefesselt und in Sicherheitsgewahrsam genommen. Im weiteren Verlauf beleidigte der 26-Jährige die eingesetzten Beamten und sperrte sich gegen die Unterbringung in dem Haftraum. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde durch diese eine Blutentnahme bei dem Mann angeordnet und von einem Arzt durchgeführt. Den 26-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Belästigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.