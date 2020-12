Eigentlich gelten sie als Friedensvögel, wenn sie zu viele sind, werden sie aber auch schnell zur Plage: Verwilderte Tauben in den Orten. Da macht auch Obernbreit keine Ausnahme. Immer wieder sind die Vögel Thema in den Ratssitzungen, so auch am Mittwochabend.

Schon unter den Informationen von Rechnungen hatte Bürgermeisterin Susanne Knof bekannt gegeben, dass für die Taubenabwehr am Rathaus wieder einmal 500 Euro ausgegeben wurden. Stefan Scherer griff das Thema etwas später wieder auf: "Es wird immer enger auf dem Rathausdach", so seine Beobachtung. Rund 150 der Flieger habe er am Wochenende auf dem Dach gezählt, die Gemeinde müsse handeln und wieder einmal versuchen eine Abschussgenehmigung vom Landratsamt zu erhalten.

Etwas skeptisch blickte die Bürgermeisterin zurück, denn das wäre nicht das erste Mal, dass so ein Ansuchen zurückgewiesen werde. Kleine Hoffnung für die Zukunft: Im kommenden Jahr müssten Sanierungsarbeiten am Rathausdach durchgeführt werden, da könnte vielleicht nicht nur, wie jetzt geschehen, die Giebel, sondern auch der First eine Taubenabwehr erhalten - was das grundsätzliche Problem mit den Vögeln im Ort allerdings nicht löst.

Rathausbeleuchtung wird von Sparkassenstiftung gefördert

Im kommenden Jahr wird in Obernbreit die gesplittete Abwassergebühr eingeführt, nach der Schmutz- und Oberflächenwasser getrennt berechnet werden. Um das auch termingerecht umsetzen zu können, wurde sowohl die Entwässerungssatzung, als auch die zugehörige Beitrags- und Gebührensatzung überarbeitet und an den aktuellen Stand der Rechtssprechung angepasst. Die Schmutzwassergebühr beträgt demnach künftig auf 1,49 Euro pro Kubikmeter, die Niederschlagswassergebühr 8 Cent pro Quadratmeter versiegelter Fläche. Die bisherige Entwässerungssatzung stammte aus dem Jahr 1991 und wurde 1995 geändert. Die entsprechenden Beschlüsse fielen ohne Diskussion und einstimmig.

7500 Euro kostete die neue Rathausbeleuchtung, wie die Bürgermeisterin erläuterte, die aus langlebigen LED-Leuchten besteht und von der Sparkassenstiftung mit 1000 Euro bezuschusst wurde.

Auch im Jahr 2021 gibt es von Seiten der ILE Maindreieck wieder Mittel für kreative und nachhaltige Kleinprojekte. Die Vorhaben werden mit bis zu 80 Prozent gefördert, maximal jedoch mit 10 000 Euro. Entsprechende Anträge können über die Internetseite der ILE gestellt werden.

Die Häckselaktion in Obernbreit erfolgt am 18. Februar 2021.