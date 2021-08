In der Sitzung des Gemeinderats wurde bekannt gegeben, dass es in Rüdenhausen auch in diesem Jahr keine Kirchweih geben wird. Diese Entscheidung sei beim Treffen der Vereine Mitte Juli getroffen worden. "Von Seiten der Gemeinde ist nichts geplant; die Gaststätten haben die Möglichkeit, im Rahmen des Erlaubten selbst etwas zu veranstalten", sagte Bürgermeister Ackermann.

Grund für die Absage des Fests, das sonst am letzten August-Wochenende stattfindet, sind die noch geltenden Hygiene-Vorschriften im Zuge der Pandemie. So wäre das Einhalten von Abstandsregeln etwa beim Auszug der Bürgerwehr oder beim Umzug am Sonntag, kaum möglich.

"Letztlich sind es zu viele Auflagen. Wir bräuchten Aufsichtspersonal. Außerdem sind die Vereine nicht bereit, beim Ausschank Masken zu tragen", erläuterte der Bürgermeister die Entscheidung. Eine abgespeckte Version des Fests komme nicht in Frage. Da sage man lieber ab, war der Tenor der Beteiligten.