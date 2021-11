Feuerbach vor 58 Minuten

Zu schnell unterwegs und von der Straße abgekommen

Am Donnerstagmorgen fuhr ein 25-jähriger Fahrer eines BMW auf der Staatsstraße 2272 von Kleinlangheim in Richtung Feuerbach. Im Verlauf einer Linkskurve vor dem Bahnübergang kam der BMW-Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, heißt es im Bericht der Polizei. Dort wurde der Pkw von der Leitschutzplanke abgewiesen, prallte gegen die Lichtzeichenanlage des Bahnübergangs und kam letztendlich im danebenliegenden Acker zum Stehen. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich der Fahrer leicht. Der Rettungsdienst versorgte den Mann und brachte ihn zu Abklärung der Verletzungen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 30 000 Euro.