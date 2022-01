Neuses am Sand vor 45 Minuten

Zu schnell unterwegs: Nach Überschlag schwer verletzt

Ein 25-jähriger Opel-Fahrer konnte am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 22, kurz vor Neuses am Sand, sein Fahrzeug nicht mehr kontrollieren, weil er wohl zu schnell unterwegs war. In Folge dessen touchierte er mit dem Fahrzeugheck einen entgegenkommenden Transporter und kam dann von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich der Opel und der Fahrer musste vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden, berichtet die Polizei. Um die Bergung des Opels kümmert sich ein Abschleppunternehmen. Es entstand ein Schaden von zusammen rund 8500 Euro.