Nachdem die Corona-Zahlen in den vergangenen Tagen wieder gestiegen sind, gab es am Donnerstag drei neue Fälle, am Freitag ist es Stand 14 Uhr bisher ein Fall. Die Inzidenz des Robert Koch-Institut für den Landkreis Kitzingen liegt bei 40,6.

Dies hat zur Folge, dass kommende Woche der Präsenzunterricht in den Grundschulen weitergeführt werden kann, teilt das Landratsamt mit. In allen übrigen Schularten und Jahrgangsstufen findet –je nach den Begebenheiten –Präsenzunterricht oder Wechselunterricht statt. Der Betrieb von Kindertageseinrichtungen oder ist mit einem an den Ort angepassten Schutz- und Hygienekonzept möglich.

Alle Testangebote auf einem Blick

Gute Nachrichten gibt es bei den Test-Angeboten. Die Möglichkeiten für kostenfreie Schnelltests wurden ausgebaut. Eine Übersicht gibt es unter www.kitzingen.de/coronatest . Schnelltests des Landkreises werden ab 21. März im Schnelltestzentrum in Kitzingen auf dem Parkplatz gegenüber dem Impfzentrum 2 (Marshall-Heights-Ring 15-17), Montag bis Freitag von 8 bis 21 Uhr, angeboten. Zusätzlich – je nach Bedarf – sonntags von 8 bis 12 Uhr. Neu ist ab 21. März auch das Corona-Schnelltestzentrum Dettelbach, Maintalhalle (Öffnungszeiten mittwochs von 17 bis 20 Uhr und sonntags von 13 bis 16 Uhr). Das Corona-Schnelltestzentrum in Volkach befindet sich an der Niederlassung des BRK (Rot-Kreuz-Haus, Gaibacher Strasse 11. Testzeiten: Dienstag und Donnerstag von 17 bis 20 Uhr, Samstag von 9 bis 13 Uhr. Die Testzentren in Volkach und Dettelbach werden vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK) betrieben.

Auf der Teststrecke in Albertshofen werden ab 21. März nur noch die aufwändigeren PCR-Tests gemacht, bei denen das Ergebnis innerhalb von 24 bis 48 Stunden vorliegt. Testzeit: Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr. Darüber hinaus bieten noch zahlreiche Apotheken und Ärzte breit über den Landkreis verteilt Schnelltests an. Auch hier gibt die Übersicht auf www.kitzingen.de/coronatest einen guten Überblick.

Stand bei den Impfungen

Die Zahl der Erstimpfungen liegt am Freitag bei 7045 (7,7 Prozent), die Zahl der Zweitimpfungen bei 4042 (4,4 Prozent). Durch den Impfstopp von Astrazeneca lagern laut Landratsamt aktuell über 900 Impfdosen im Landkreis ein, die nach der erneuten bayernweiten Freigabe am Freitag, 19. März, zügig weiterverimpft werden. Hierfür lädt das bayernweite Impfprogramm Bayimco die entsprechend priorisierten Personen erneut ein, nach dem alle bereits vereinbarten Termine automatisch durch das Programm storniert worden sind. Aktuell wird im Impfzentrum 1 in der Klinik Kitzinger Land Moderna, Astrazeneca und Biontech geimpft, im Impfzentrum 2 in den Marshall Heights AstraZeneca und Biontech.

Keine weiteren Öffnungen

Ab 22. März sind keine weiteren Öffnungsschritte für Außengastronomie oder Kinos möglich, da das notwendige Einvernehmen des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege aufgrund der bayernweit ansteigenden Inzidenz nicht erteilt wird.

Aktuelle Fälle im Landkreis

In der Dr. Karlheinz-Spielmann Grundschule Iphofen wurde ein Schüler positiv getestet. Die Mitschüler werden als Kontaktperson 2 am 22. März getestet. Auch in der Dr. Paul-Eber-Mittelschule Kitzingen wurde ein Schüler positiv getestet. Die Mitschüler werden am 23. März getestet. In der Leo-Weismantel-Realschule Marktbreit wurde ein Schüler aus dem Landkreis Würzburg positiv mit nachgewiesener britischer Mutation getestet. Testungen der Kontaktpersonen 1 am 22. März.

Noch eine gute Nachricht zum Schluss: Bei zwei Volkacher Schülern, betroffen sind Grundschule und Hort, wurde die britische Mutation nachgewiesen. Die Kontaktpersonen 1 wurden getestet und sind bis auf ein noch ausstehendes Ergebnis alle negativ.

Am Freitag um 12 Uhr hat das Landratsamt folgende Corona-Zahlen veröffentlicht: 42 (Donnerstag: 41) Personen sind akut an Corona erkrankt und in Quarantäne. Als Kontaktperson 1 sind 72 (69) Menschen in Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie gab es 2280 (2277) Corona-Fälle im Landkreis. 80 Personen sind an oder mit Corona gestorben.