Dettelbach vor 1 Stunde

„Zu Gast beim Winzer“

Jedes Jahr am letzten vollen Augustwochenende laden Winzer und Gastronomen zur Kirchweih ein. Frei nach dem Motto „Zu Gast beim Winzer“ dreht sich das gesamte Wochenende um den Dettelbacher Wein, und alles was dazu gehört: Genuss, Musik und gemütliches Ambiente, wie es in einer Pressemitteilung des Kultur- und Kommunikationszentrum (KuK) heißt.