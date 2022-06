Neuses am Berg vor 1 Stunde

Zu Gast bei Henri

Herzlich willkommen im Weinort Neuses am Berg! So empfing Heinrich Stier freudestrahlend den Gesangverein Kleinlangheim bei seiner Ankunft um ihn gleich auf den Themenweg "Bibel, Wein und Weisheiten" zu führen und die herrliche Aussicht auf seine Heimat zu zeigen. Diese Gegend mit circa 1000 Hektar Weinbergen ist nach seiner Aussage eine der größten zusammenhängenden Weinbaugebiete Unterfrankens. Ein Rundgang durch das Dorf schloss sich an. Am Glatzenbrunnen auf dem Neuseser Marktplatz haben sich hier die Männer des Fränkischen Glatzenclubs versammelt, um neue Mitglieder aufzunehmen erklärte er. Zweimal im Jahr fließt dann Wein aus dem Fass, auf dem ein Winzer sitzt. In der Kirche St. Nicolai erklärte er, dass die katholische Kirche erst 1589 evangelisch geworden ist. Da Henri auch Organist der Kirche ist, spielte dem Gesangverein "Großer Gott wir loben dich" vor und die Sängerinnen und Sänger stimmten vollbrünstig mit ein. Beide Konfessionen haben hier gleichwertige Kirchen mit Zwiebeltürmen, was ist für das kleine Dorf etwas Besonderes ist. Heinrich "Henri" unterhält dann seine Gäste nach dem Kaffee trinken im "Weinstall" mit Musik während ein Teil der Sänger auf dem Meditationsweg zur Aussichtplattform und Weinberghütte wandert. Dort genießen die Wanderer genüsslich einen mitgebrachten Silvaner und die Aussicht auf die Weinberge. Vor dem Abendessen war Wirtshausliedersingen angesagt, die Henri mit seinem Akkordeon begleitete. Nach so einem schönen Tag versprachen die Sängerinnen und Sänger ein Wiedersehen bei Henri, vielleicht zur Bremserzeit.