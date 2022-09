Dornheim vor 1 Stunde

Zu Gast auf dem Bauernhof Stierhof in Dornheim

Der Bauernhof in Dornheim ist immer wieder ein Erlebnis für die Kinder. Diesmal begrüßte Irma Stierhof die Ferienpasskinder aus Kleinlangheim, Großlangheim und Wiesenbronn im Gastraum ihrer Wirtschaft und versorgte sie zuerst mit Getränken. Dort fragte sie die Kinder für was oder für wen die Landwirte arbeiten und was auf dem Bauernhof alles zu tun ist. Viele Kinder wussten, dass die Landwirte für die Versorgung der Menschen zuständig sind und dass sie bei einer Viehhaltung keinen freien Samstag und Sonntag haben. Dass sie bei der Lebensmittel-Preissteigerung unwesentlich mehr für ihre Ernte und Milch bekommen, aber die Kosten für Düngemittel und Diesel alles wieder auffressen.