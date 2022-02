Kitzingen aktualisiert vor 1 Stunde

Zu Claptons Ehren: Zeitreise durch die Musikgeschichte

Eine Zeitreise durch die Musikgeschichte von Eric Clapton mit Special Guest John Idan von den "Yardbirds" gibt es am Samstag, 19. Februar, um 20 Uhr in der Alten Synagoge Kitzingen. Anlässlich des 75. Geburtstages von Eric Clapton im Jahr 2020 aktivierte Blues-Sängerin Linda Schmelzer ihre "Bell Bottom Blues Band", um die Musik von Eric Clapton zu feiern, heißt es in der Ankündigung der Stadt Ktizingen. Durch die Verschiebungen wegen der Pandemie muss jetzt das 77. Lebensjahr im Jahr 2022 herhalten. Beinahe 60 Bühnenjahre und eine bewegte Lebensgeschichte formten den Musiker Eric Clapton zu einer lebenden Blues- und Rocklegende, der unzählige Musiker beeinflusste. Da der Jubilar selbst nicht kommen kann, wird der Gitarrist der legendären "Yardbirds" John Idan aus Detroit eingeflogen. Die Yardbirds waren die ersten Wegbegleiter in Eric Claptons Karriere. Für die Geburtstagsparty wurden Songs von 1963 bis heute, von den Yardbirds, John Mayall & The Bluesbrakers, Cream, Blind Faith, Derek & The Dominos und natürlich aus seiner Solo-Zeit ausgewählt.