Sommerach vor 26 Minuten

Zu Besuch im Rathaus

Im Heimat- und Sachunterricht beschäftigten sich die Viertklässler der Grundschule Sommerach intensiv mit dem Thema "Gemeinde". Als Abschluss der Unterrichtssequenz durften die Schüler die Bürgermeisterin Elisabeth Drescher im Rathaus besuchen. Dort erhielten die Mädchen und Jungen auf sehr anschauliche Weise einen Einblick in die Aufgaben der Gemeinde. Frau Drescher informierte die Kinder über aktuelle Entwicklungen und anstehende Entscheidungen. Außerdem fragte sie nach, was den Schülern besonders an ihren Heimatorten Nordheim und Sommerach gefällt und wo sie noch Verbesserungen sehen. Bei einem Rundgang durch das Rathaus konnte die 4. Klasse auch einen Blick in die verschiedenen Räumlichkeiten werfen. Mit vielen interessanten Informationen und leckeren Gummibärchen kehrten die Kinder wieder in die Schule zurück.