Kitzingen vor 4 Stunden

Zoll war erfolgreich

40 Stangen Zigaretten und 84 Liter Alkohol entdeckten Einsatzkräfte des Zolls am 12. Mai bei einer Kontrolle auf einem Parkplatz an der Autobahn 3 im Landkreis Kitzingen. Die hinterzogene Alkohol- und Tabaksteuer beläuft sich auf mehr als 1800 Euro und wurde vor Ort festgesetzt, heißt es in einem Bericht des Hauptzollamtes Schweinfurt.