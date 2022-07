Nach coronabedingter Zwangspause kann der Schulzirkus des Gymnasiums wieder auftreten. Drei Mal zeigte er vor vollem Hause, was in ihm steckt: Energie, ein starker Wille, akrobatisches Können und "traumhafte" Poesie. Es war eine beeindruckende Aufführung in 20 Szenen nach dem Libretto "Das Traumfresserchen" von Michael Ende. Phantasievoll interpretieren die Szenen die guten und die bösen Träume der unglücklichen Prinzessin aus dem Schlummerland. Mit dramaturgischem Geschick wurden die Zirkusbesucher – Schüler, Eltern, Großeltern, Freunde – auf der Suche nach dem "Traumfresserchen" von den Akrobaten in Traumvisionen um die ganze Welt geführt. Die Reise führt nach China, zum Nordpol, nach Spanien, nach Australien und nach Frankreich. In originellen Kostümen mit Bezug zur Kultur des jeweiligen Landes wird die akrobatische Show verortet.

Auf den Stationen begegnet man Kräuterhexen jonglierend auf großen Kugeln, Waldtieren auf der Waldlichtung und im Mondschein, oder Akrobaten auf Leitern in einer unheimlichen Fabrik. An Trapez und Trapeztuch erlebt man den Albtraum von Gut und Böse in Gestalt fantastischer Figurationen, schwebende Monster bewegen sich am Aerialyoga Tuch athletisch und fast schwerelos in der Luft, am Aerialring veranschaulichen Akrobatinnen in großer Höhe leicht, artistisch und in harmonischen Bewegungen die "süßen Träume der Prinzessin".

Es war eine abwechslungsreiche Inszenierung mit vielen Höhepunkten. Dabei spielte neben der Akrobatik die Lichtführung, Musik, Technik, Kostüme, Requisiten und die Bühnenorganisation eine ganz wichtige Rolle. Es fordert großen Respekt ein solches Zirkusevent klassenübergreifend mit mehr als 80 Darstellern im Rahmen der Schule auf die Beine zu stellen. Es erfordert unzählige Trainingsstunden, privat und im Unterricht, Idealismus und Begeisterung von Schülern und Lehrern. Diese Begeisterung zeigen die betreuenden Lehrer Iñaki Urkiaga, der Leiter des "Kleinen Zirkus" und Friederike Knobling Leiterin des "Großen Zirkus" und der Gesamtshow. Und jeder Zuschauer durfte erleben, wie diese Begeisterung für den Zirkus sich auf jede einzelne Schülerin und jeden einzelnen Schüler übertrug und diese zu Höchstleistungen motivierte.

So präsentierte sich der Zirkus Gymnelli als eine eingeschworene Gemeinschaft mit großem Engagement und bewundernswertem Teamgeist. Man kann einer Schule zu einem so starken Ensemble nur gratulieren.

Von: Maria Lechner (Zuschauerin, Gymnasium Marktbreit)