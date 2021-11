Kitzingen vor 1 Stunde

Zigarettenautomat in Volkach aufgebrochen

In der Zeit von Samstagmittag, 12 Uhr, bis Montagnachmittag, 16 Uhr, wurde in der Sommeracher Straße in Volkach ein Zigarettenautomat aufgebrochen, wie die Polizei mitteilt. Eine bislang unbekannte Person öffnete den Automaten gewaltsam und entwendete anschließend Bargeld sowie Zigaretten.