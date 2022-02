Geiselwind vor 1 Stunde

Zigarettenautomat geplündert

Am frühen Montagmorgen wurde Am Weingarten in Geiselwind ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Der Täter fuhr gegen 2.50 Uhr mit einem unbekannten Pkw vor und machte sich an dem Automaten über einen längeren Zeitraum zu schaffen. Es sei ihm schließlich gelungen, diesen gewaltsam zu öffnen und Zigaretten sowie Bargeld im Wert von etwa 800 Euro zu erbeuten, berichtet die Polizei. Am Automaten entstand außerdem ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Der Täter flüchtete anschließend. Wer hat etwas beobachtet?