Volkach vor 1 Stunde

Zigarettenautomat aufgebrochen

In der Zeit von Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 7.45 Uhr, wurde am Kirchbergweg in Volkach ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Bislang unbekannte Personen öffneten mit einem Werkzeug gewaltsam die Tür des Automaten, welcher an der Außenwand eines Lokals angebracht war. Dadurch entstand ein Spalt, so dass die Täter ins Innere greifen und Bargeld sowie Zigaretten herausnehmen konnten, wie die Polizei mitteilt.