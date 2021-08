Marktbreit vor 1 Stunde

Ziegelverkauf für die Sanierung

Etliche Helfer und Helferinnen trafen sich vor der evangelischen Stadtkirche St. Nikolai in Marktbreit, um alte, zum Teil handgefertigte Ziegel aus der Zeit Anfang 20. Jahrhundert zu säubern. Die Stadtkirche wird zur Zeit erneuert, und ab September können diese alten Ziegel für fünf Euro pro Stück erworben werden. Die Käufer und Käuferinnen können so die Kirchenrenovierung unterstützen, heißt es in einer Pressemitteilung der Kirchengemeinde. Ein Dachziegel sei ein außergewöhnliches Geschenk, oder man könnte damit auch einen Blickfang in einem Garten schaffen. Interessenten wenden sich an das Evangelisch-Lutherische Pfarramt in Marktbreit unter Tel.: (09332) 1449 oder an Gerhard Müller, Tel.: 09332) 3897. Außerdem können die Ziegel auch sonntags nach dem Gottesdienst erworben werden.