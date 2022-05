Volkach vor 33 Minuten

Zeugin spricht zwölfjährigen Mofafahrer an - dieser flüchtet, stürzt und touchiert mit dem Gefährt eine Radlerin

Wie zwei Jugendliche zusammen auf einem Mofa ohne Schutzhelm in der Grünanlage neben der Georg-Berz-Straße in Volkach umherfuhren, hat eine Zeugin am Donnerstagabend beobachtet. Auf eine Ansprache diesbezüglich entfernten sich die beiden sofort und steuerten einen kleinen Abhang am Festplatz hinunter, wie es im Polizeibericht heißt. Dabei verlor der Fahrer die Kontrolle über das Zweirad, was folglich zum Sturz führte.