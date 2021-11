Martinsheim vor 1 Stunde

Zeugenaufruf: Vier Mülleimer am Parkplatz Fuchsloch an der A 7 angezündet

Um Hinweise auf Brandstifter am Parkplatz Fuchsloch an der A 7 bei Martinsheim bittet die Verkehrspolizei. Wie diese mitteilt, wurde der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken am Samstag um 19.48 Uhr ein Brand in einem Toilettenhaus an der A 7, Fahrtrichtung Füssen, gemeldet. Unbekannte Täter hatten auf dem Parkplatz vier der dortigen Mülleimer gleichzeitig in Brand gesetzt.