Mainbernheim vor 18 Minuten

Zeugenaufruf nach gefährlichem Überholmanöver

Ein 54-jähriger Audi-Fahrer war am Mittwoch, 11. November gegen 6.45 Uhr von Mainbernheim kommend in Richtung Michelfeld unterwegs. Etwa auf halber Strecke wurde dieser nach Angaben der Polizei von einem dunklen Audi trotz Gegenverkehrs überholt und beim Einscheren geschnitten, so dass der Überholte nach rechts in den Graben ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.