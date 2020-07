Zeugen gesucht: Radmuttern gelockert

Eine 55-Jährige parkte am Montag, 20 Juli, um 8 Uhr, ihren Volkswagen auf einem öffentlichen Parkplatz am Dreistock in Kitzingen. Als sie gegen 17 Uhr zurückkam und mit ihrem Wagen nach Hause fuhr, stellte sie Auffälligkeiten am Fahrverhalten fest, teilt die Polizei mit.

Eine Überprüfung ergab später, dass alle Radmuttern des linken Vorderrads gelockert waren. Der Mechaniker geht davon aus, dass die Muttern von einer bislang unbekannten Person mutwillig gelockert wurden.

Hinweise erbittet die Polizei Kitzingen unter der Tel.: (0 93 21) 14 10.