Kitzingen vor 36 Minuten

Zeugen gesucht: Autokratzer erneut in Kitzingen unterwegs

Am Samstag zwischen 14.45 und 15.30 Uhr hatte eine Autofahrerin ihren silberfarbenen Peugeot auf dem Edeka-Parkplatz in der Marktbreiter Straße 1 in Kitzingen ordnungsgemäß abgestellt. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie laut Polizeibericht fest, dass die Beifahrerseite von einem bislang unbekannten Täter mutwillig zerkratzt worden war. Wer kann Angaben machen?