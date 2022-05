Kitzingen vor 1 Stunde

Zeugen eines Streits am Skaterplatz am Bleichwasen gesucht

Nachdem ein Anrufer der Polizei einen Streit zwischen mehreren Jugendlichen am Skaterplatz am Bleichwasen gemeldet hatte, konnte die Streife keine Beteiligten mehr vor Ort antreffen. Dem Anruf vom Dienstagabend, 17.45 Uhr, folgte jedoch eine Anzeige, die ein 14-Jähriger mit seinen Eltern gegen 23 Uhr am selben Abend in der Polizeistation Kitzingen erstattete. Er wurde bei dem Streit durch Tritte und Faustschläge verletzt, berichtet die Polizei. Da der Vorfall noch nicht geklärt ist, bittet die Polizei Kitzingen Zeugen der Auseinandersetzung am Skaterplatz sich unter Tel.: (09321) 1410 zu melden.