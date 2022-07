Kitzingen vor 31 Minuten

Zeuge beobachtete, wie Jugendliche eine Bank mit Farbe beschmieren

Ein aufmerksamer Zeuge beobachte am Donnerstag, gegen 18.45 Uhr, wie zwei Jugendliche an der Bushaltestelle in der Alemannenstraße in Kitzingen die Rücklehne einer Bank mit weißer und roter Farbe bemalten. Auf Ansprache flüchteten die circa 13-Jährigen. An der Bank entstand ein Schaden von rund 100 Euro.