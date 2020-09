Marktbreit vor 1 Stunde

Zeitreise in Marktbreits Vergangenheit

Am Samstag, 10. Oktober, findet um 14 Uhr eine Kostümführung in Marktbreit statt. Das Ehepaar Marschall aus dem 17. Jahrhundert erzählt bei einem Spaziergang Geschichten über die vornehmen und edlen Günthers, die die Handelsgeschicke der Stadt über 200 Jahre beeinflussten, heißt es in einer Pressemitteilung der Marktbreiter Tourist-Information. Die Führung dauert rund eineinhalb Stunden. Eine Anmeldung unter Tel.: (09332) 591595 oder per E-Mail an: touristinfo@marktbreit.de ist erforderlich. Es gelten die Hygiene- und Abstandsregeln, ein Mund-Nasenschutz ist mitzubringen.