Mönchsondheim vor 1 Stunde

Zeitreise in die Vergangenheit

Ab sofort bietet das Kirchenburgmuseum Mönchsondheim an jedem zweiten und vierten Sonntag im Monat wieder Führungen an. Am Sonntag, 27. Juni, gehen Besucher von 14 bis 15 Uhr auf „Zeitreise in die Vergangenheit“. Die Museumsführerin zeigt bei einem Rundgang die Kirchenburg sowie historische Wohn-, Wirtschafts- und Verwaltungsgebäude und informiert über das frühere Dorfleben. Die Führung ist im Eintrittspreis für das Museum enthalten und findet im Freien statt. Treffpunkt ist an der Museumskasse. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Anmeldung vorab unter Tel.: (09326) 1224.