Mönchsondheim vor 1 Stunde

Zeitreise in die dörfliche Vergangenheit: Führung durch die Kirchenburg

Am Sonntag, 27. März, bietet das Kirchenburgmuseum Mönchsondheim von 14 bis 15 Uhr eine "Zeitreise in die Vergangenheit" an. Die Museumsführerin zeigt bei einem Rundgang im Freilandmuseum die Kirchenburg sowie historische Wohn-, Wirtschafts- und Verwaltungsgebäude, wie es in der Ankündigung heißt.