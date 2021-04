Kitzingen vor 55 Minuten

Zeit für uns - wir denken an Euch!

„Wir denken an Euch!“ - das war der Grundgedanke. Die Corona-Pandemie hat uns alle ganz schön im Griff. Der Ortspastoralrat in Hoheim hat sich darüber Gedanken gemacht und daraus die Idee der Aktion „Mutmacher“ entwickelt. Zu Ostern passt außerdem, dass das Osterlicht verteilt wird. Kurzerhand wurden Namen gesammelt - wen möchten wir in Hoheim Mut zusprechen, wer ist allein, krank oder wen möchten wir einfach eine Freude bereiten. Kurzerhand wurde aus dem Logoentwurf ein Motiv für das Osterlicht ausgearbeitet. Das Osterlicht wurde von Pfarrer Spöckl gesegnet und ab Gründonnerstag verteilte das Team dann im Ort diesen Gruß. Kleine Gesten tun da oft gut und so waren diese Aktion am Ende ein voller Erfolg.