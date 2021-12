Volkach vor 1 Stunde

Zeit für Klassengemeinschaft

Nachdem in diesem Jahr die traditionelle Fahrt zum Schwanberg Corona bedingt für die 5. Klassen entfallen musste, planten die Klassenleiterinnen einen abwechslungsreichen Aktionstag für die neuen Schülerinnen, an dem sie Gelegenheit zum gegenseitigen Kennenlernen bekommen sollten. Bei einer Stadtrallye durch Volkach betätigten sie sich an der frischen Luft und lernten ganz nebenbei noch die ein oder andere Sehenswürdigkeit kennen. Ferner wurde gleich noch Bastelmaterial im Park gesammelt, das in den kommenden Stunden gebraucht wurde. Die Schülerinnen gestalteten im Anschluss mit großer Sorgfalt aus Holzscheiben winterliche Eulenbilder und schließlich noch kleine Wichteltürchen, bevor um 12 Uhr das Mittagessen auf dem Tisch stand. Der Hunger war riesig und die Begeisterung über die leckeren Käsespätzle grenzenlos. Für alle Filmfans endet der Tag dann mit einem Kinobesuch des Films "Elisa und das vergessene Weihnachtsfest" am Nachmittag.