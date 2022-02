Anfang bis Mitte März erfolgt bei unseren Obstgehölzen in den meisten Jahren der Austrieb. In den kommenden Wochen sollte jetzt noch der jährliche Winterschnitt erfolgen, berichtet Thomas Riehl, der Fachberater für Obstbau am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen-Würzburg.

Für den Grundaufbau von Obstbäumen haben sich zwei Erziehungsformen bewährt. Hoch- und Halbstämme auf mittelstark- bis starkwachsenden Unterlagen erzieht man am günstigsten als sogenannte Rund- oder Pyramidenkrone. Sie besteht aus der Stammverlängerung und drei bis vier Leitästen, die in einem leicht ansteigenden Winkel ab einer Höhe von 1,40 bis 1,80 Meter an der Mitte ansetzen. Leitäste und Stammverlängerung bleiben in der Regel zeitlebens erhalten und sollten daher bereits beim Pflanzschnitt wohlüberlegt ausgewählt werden.

An diesen tragenden Pfeilern des Baumes befinden sich untergeordnet die Fruchtäste und das Fruchtholz. Für kleinkronige Bäume auf schwachwachsenden Unterlagen empfiehlt sich dagegen die Erziehung als Spindelkrone. Die Spindel hat eine ähnliche Form wie ein Tannenbaum und besteht aus dem Mittelstamm, um den sich, ab einer Höhe von etwa 70 Zentimeter, von unten nach oben verjüngend, flach abgehende Fruchtäste verteilen.

Lichtmanagement

Obstbaumschnitt ist vor allem auch Lichtmanagement. Blütenbildung und gutes Fruchtwachstum finden nur dort statt, wo ausreichend Licht in die Baumkrone fällt. Am besten beginnt man den Schnitt im Gipfel des Baumes. Starke Äste, die die unteren Kronenteile beschatten, werden ganz entfernt oder eingekürzt. Bei Bäumen, die über längere Zeit gar nicht mehr geschnitten wurden, sollte man hierbei stärkere Eingriffe über mehrere Jahre verteilen und nicht mehr als drei bis vier starke Äste auf einmal herausnehmen.

Im nächsten Schritt schneidet man älteres, nach unten hängendes Fruchtholz auf jüngere, leicht nach oben wachsende Triebe zurück. Als dritte Maßnahme entfernt man die steil nach oben wachsenden einjährigen Wasserschosse. Hierbei ist zu beachten, dass diese möglichst ohne Stummel weggeschnitten werden, da ansonsten im kommenden Jahr wieder erneut unerwünschte Triebe an den Schnittstellen entspringen.

Totholz muss weg

Insbesondere bei älteren Bäumen kommt es auch regelmäßig zum Absterben von Zweigen. Dieses sogenannte Totholz sollte in einem weiteren Schritt ebenfalls beim Winterschnitt herausgenommen werden. Beerenobstarten wie Johannisbeeren und Stachelbeeren werden als Sträucher mit acht bis zehn Bodentrieben erzogen. Beim Winterschnitt werden alljährlich die ältesten Triebe, erkenntlich am dunkleren Holz, knapp über dem Boden herausgeschnitten.