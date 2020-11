Dankbar blicken sie zurück und fröhlich nach vorne: Das Pfarrehepaar Christine und Uwe Stradtner aus Gnötzheim, Dekanat Uffenheim, wird im Laufe des nächsten Jahres, spätestens zum 1. September, auf die Pfarrstelle Illesheim, Dekanat Bad Windsheim, wechseln. "Nach 23 Jahren hier wird es für uns Zeit, etwas Neues zu beginnen", schreiben sie in ihrem Gemeindebrief. Bis es so weit ist, wollen sie alles dafür tun, einen guten Übergang zu gestalten.

Sie bewegen sich leise zwischen Gnötzheim, Martinsheim, Enheim, Unterickelsheim, Oberickelsheim und Wässerndorf. Leise, weil das Pfarrehepaar Christine (51) und Uwe (53) stets elektrisch unterwegs ist. Aber nicht lautlos. Ihre Stimmen werden noch lange nachhallen, schließlich wirkten sie seit 1998 in der Region. 23 Jahre waren sie auf einer Pfarrstelle, wenn auch in vielen Konstellationen und mit vielen Aufgaben betraut. Die lange Zeit begründet Uwe Stradtner ganz einfach: "Weil‘s so schön hier ist." "Die Menschen hier und das Landleben", nennt Christine Stradtner weitere Gründe.

Und sie blieben hier, weil sie ihren vier Kindern eine gute Umgebung ermöglichen wollten. Von diesen zieht Sohn Franz (17) mit nach Illesheim um. "Der ist vom neuen Pfarrhaus total begeistert", verrät sein Vater. Für Franz ändert sich nur die Fahrtstrecke, denn er macht noch sein Abitur an der Uffenheimer Bomhard-Schule.

"Hier haben sich immer wieder neue Möglichkeiten aufgetan, miteinander unterwegs zu sein", freut sich die Pfarrerin mit Blick auf die Gemeinde. Auch sei hier ein guter Ort für die Ausbildung des theologischen Nachwuchses. Gemeindepraktikantinnen und -praktikanten, Vikare und Vikarinnen seien hier gewesen und hätten die Vorzüge auf dem Land kennengelernt. Die jetzige Vikarin beende im August ihre Ausbildung – somit ein guter Abschluss, meint Christine Stradtner.

Der könnte für die Pfarrfamilie auch früher als der 1. September sein. "Mal schauen, was sich ergibt", meinen beide vielsagend. Das sei jetzt gerade Thema, meint Uwe Stradtner, aber dann "können wir noch ein halbes Jahr normal arbeiten, bevor der Abschied wirklich beginnt". Denn sie haben noch einiges vor und mit der Jugend, der sie als Jugendpfarrerin besonders verbunden ist, soll es noch einen Open Air-Gottesdienst geben.

Die Zeit in Gnötzheim: "Das hat gut gepasst", sagt Uwe Stradtner. "Wenn’s am Schönsten ist, soll man gehen", fügt seine Frau hinzu. Sie sei täglich immer aufs Neue beglückt gewesen, was sich hier tue. Die Gemeindemitglieder seien zwar weniger geworden, dennoch sei man mehr geworden, denn Unterickelsheim und das mittelfränkische Oberickelsheim seien hinzugekommen. Zudem hätten sich Kooperationen wie mit Gnodstadt verstärkt. Dort hat seit kurzem Melanie Caesar die Pfarrstelle inne. Sie kommt von Illesheim, fast ein Tausch also. Sie war es auch, die der Pfarrfamilie von den Vorzügen Illesheims, dazu gehören auch noch Schwebheim, Urfersheim und Westheim, vorgeschwärmt hat.

Bei ihrem Wirken in und um Gnötzheim haben sie vieles erlebt. Es seien so viele Initiativen aus der Gemeinde heraus entstanden. "Wir mussten nur zusehen und diese unterstützen", erinnern sich beide. Da sei das Team, das bei Andachten mitmacht, das Kindergottesdienst-Team. Das Pfarrehepaar ist dankbar für das große Engagement von Leuten, die etwas für das Haus Kirche tun. "Das ist die Kraft, die in solch kleinen Gemeinden steckt", weiß Uwe Stradtner.

In Illesheim teilt sich das Pfarrehepaar die Stelle. Beide möchten die Arbeit von Melanie und Alexander Caesar gut fortsetzen. Altes erhalten und Neues entwickeln, für gute Strukturen sorgen, lautet ihr Wunsch. "Wir gehen offen an die neue Aufgabe heran", sagt Uwe Stradtner. "Wir wollen nahe an den Menschen sein."