Kitzingen vor 1 Stunde

Zehnjähriges Mädchen angefahren

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich an der Kreuzung zur Nordtangente/Repperndorfer Straße in Kitzingen ein Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger Fahrzeugführer bog mit seinem Pkw von der Nordtangente kommend nach rechts ab.