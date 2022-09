Seine Premiere als neuer Obermeister der Kitzinger Maler- und Lackierer-Innung hatte Thomas Wandler bei der Freisprechungsfeier. "Handwerkerinnen und Handwerker sind Zukunftsmacher", betonte Wandler und zitierte damit den Slogan der Handwerkskammer. Thomas Wandler fand, dass die Lokalität der "Tünchnerei" der Familie Zobel wunderbar passte, denn Tünchner sei einst als Berufsbezeichnung im Tätigkeitsfeld der Maler, Lackierer und Verputzer verwendet worden.

Wandler überreichte zusammen mit Innungs-Geschäftsführer Andreas Zobel und dem Lehrlingswart der Innung, Thomas Stöckl, die Gesellenbriefe an die erfolgreichen Prüflinge. Wandler bescheinigte den Freigesprochenen, die richtige Berufswahl getroffen zu haben. "Wir machen Wohnungen, private Lebensräume, ganze Häuser und vieles mehr, immer wieder schön und wohnenswert", nahm Wandler für seinen Berufsstand in Anspruch.

Ebenfalls eine Premiere in der Freisprechungsfeier erlebte Martin Reith als neuer Leiter der Würzburger Josef-Greising-Schule, an der die Handwerker in die Berufsschule gehen. Reith würdigte die Leistungen der Ausbildungsbetriebe für die Ausbildung des Nachwuchses. Die Corona-Beschränkungen hätten die "Ehemaligen" vor einige Herausforderungen gestellt, die die jungen Burschen gut gemeistert hätten. "Machen sie ihre Erfahrungen, qualifizieren sich als Meister oder gründen sie ihren eigenen Betrieb – aber bleiben sie ihrem Handwerk treu", wandte sich der Schulleiter an die ehemaligen Berufsschüler.

Alle zehn Prüflinge bestanden

"Die Kitzinger Betriebe haben augenscheinlich eine hohe Ausbildungsfähigkeit", erklärte Berufsschullehrer Wolfgang Einhellinger. Denn alle zehn Prüflinge haben bestanden, was andere Innungen nicht von sich behaupten könnten. Zudem erlangten vier der frisch gebackenen Gesellen in der Berufsschule noch einen Mittleren Schulabschluss.

Kreishandwerksmeisterin Monika Henneberger gratulierte zur Gesellenprüfung und wies auf eine wissenschaftliche Studie hin, wonach Beschäftigte im Handwerk gesünder seien als andere Berufsgruppen. Da der Bedarf an Dienstleistungen ungebrochen hoch ist, hätten die Freigesprochenen beste Berufsaussichten. Sie würden in einer Branche arbeiten, die gebraucht werde und erst recht in den Zeiten des Klimawandels. Henneberger hoffte, dass in unserer Gesellschaft langsam ein Wandel eintrete und sich wieder mehr junge Leute nicht für ein Studium, sondern für eine Berufsausbildung entscheiden.

Die Freigesprochenen

Jaden Ritzau aus Kitzingen (Firma Hergert, Sickershausen), Milo Weinrich aus Würzburg (Firma Neubeck, Volkach), Andre Brendler und Athalia Thyrian, beide aus Wiesentheid (beide Firma Barthel, Wiesentheid), Fabian Wellhöfer aus Gnodstadt und Simon Frank aus Goßmannsdorf (beide Firma Näck-Barthel, Gnodstadt), Dennis Hain aus Kitzingen und Felix Dost aus Mainstockheim (beide Firma Herrmann, Sickershausen), Lauro Heltner aus Dettelbach und Maurice Markowski, beide aus Dettelbach (Firma Mai, Dettelbach-Brück).