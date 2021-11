Kitzingen vor 1 Stunde

Zehn Meter Freude: Der Kitzinger Weihnachtsbaum ist da

Am Dienstag schwebte er ein: Der Weihnachtsbaum auf dem Kitzinger Marktplatz ist da. Die zehn Meter hohe Nordmann-Tanne wurde von einer Kitzingerin gespendet und stammt aus einem Vorgarten in der Tännigstraße. In den kommenden Tagen lässt der Stadtmarketing-Verein die Tanne mit bis zu 30 000 Lichtern schmücken. Wie Geschäftsführer Frank Gimperlein auf Anfrage sagte, werde demnächst auch wieder die Weihnachtsbeleuchtung installiert. Und auch "Bayerns größte Adventskerze" entsteht ab dem 22. November wieder am Marktturm. "Entzündet" wird die Kerze dann am 26. November, kurz vor dem ersten Advent am 28. November.