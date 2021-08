Als die Dettelbacher ihre Stadtkirche umbauten, suchten sie ein Highlight, welches sowohl den Charakter der Kirche darstellt, als auch einen optischen Mittelpunkt bietet. Schnell hatte man sich den Künstler Michael Triegel ausgesucht, der auch der "moderne Raphael" genannt wird. Der ehemalige Kunstbeauftragte der Diözese Würzburg, Dr. Jürgen Lenssen, stellte den Kontakt her. Nach einem Besuch von Michel Triegel zeigte dieser sich überrascht vom Ambiente der Kirche und sagte den Auftrag zu, heißt es in einer Pressemitteilung der Kirchenverwaltung.

Vor Fertigstellung des Auftrages aus Dettelbach bekam Triegel den Auftrag den emer. Papst Benedikt XVI. zu malen. Dadurch ging der Name Triegel durch die Weltpresse, und auch das Dettelbacher Altarbild wurde bekannt. Michael Triegel betonte damals, dass ihm Arbeiten für den sakralen Raum wichtig seien und er sich freue, wenn seine Bilder die Menschen begleiten. Er könne solche Aufträge nur annehmen, wenn die Themen auch mit ihm selbst zu tun hätten. Das war beim Thema Augustinus in besonderer Weise gegeben.

Mittlerweile ist dies zehn Jahre her, und das Bild findet immer noch Bewunderung, heißt es in der Mitteilung. Der Heilige Augustinus, dem die Dettelbacher Stadtpfarrkirche als einzige Gemeindekirche in der Diözese Würzburg geweiht ist, war stets ein Fragender, Suchender, der zu seinen Erkenntnissen nicht durch unerschütterlichen Glauben, sondern durch Fragen und Zweifel kam.

Der Altar selbst zeigt Szenen aus dem Leben des Heiligen Augustinus und nimmt auf der Rückseite des Tryptichons sinnbildlich Bezug auf das Leben des Hl. Augustinus. Drei Zeitstufen sind dargestellt, um das Leben und Denken durch Bilder darzustellen.

Die Dettelbacher feiern dieses Jubiläum am Patrozinium der Kirche mit verschiedenen Veranstaltungen. Am Sonntag, 29. August, 10.30 Uhr Wort-Gottes-Feier zur Kirchweih, 16 Uhr Orgelmeditation zum Altarbild. An der Orgel spielt Barbara Arens Werke von J.S. Bach zu Gedanken von Barbara Dill.

Am Sonntag, 12. September, findet um 10.30 Uhr ein Festgottesdienst mit Dr. Jürgen Lenssen statt. Am Samstag, 27., und Sonntag, 28. November, ist jeweils Tag der offenen Kirchentüre mit Veranstaltungen.