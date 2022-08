Volkach vor 16 Minuten

Zechpreller beleidigte Gäste in Volkacher Restaurant

Über einen Zechpreller in einem Restaurant in der Hauptstraße in Volkach wurde die Polizei bereits am Sonntagabend gegen 18.15 Uhr informiert. Der 66-jährige Mann war zuvor bereits in der Volkacher Altstadt aufgefallen, wo er zahlreiche Passanten verbal angegangen hatte, heißt es im Polizeibericht. Nun hatte er in dem Restaurant für 26,60 Euro Getränke und Speisen zu sich genommen und konnte die Rechnung nicht bezahlen. Statt einzulenken, begann er, die Bedienung zu beleidigen und zu bedrohen, andere Gäste zu beschimpfen und entfernte sich aus dem Restaurant.