Kitzingen vor 1 Stunde

Zaun von Autohaus an der Westtangente beschädigt

Eine unbekannte Person bog laut Polizeibericht neben dem Fußweg an der Westtangente in Kitzingen vier Zaunpfosten am Gelände eines Autohauses um. Passiert ist das zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Montag, 8 Uhr. Es entstand ein Schaden von circa 400 Euro.