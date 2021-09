Kitzingen vor 45 Minuten

Zaun mit blauer Farbe besprüht

In der Zeit von Mittwoch, 21.30 Uhr bis Donnerstag, 7.30 Uhr, besprühte eine bislang unbekannte Person mit blauer Farbe am Bleichwasen in Kitzingen eine Zaunabgrenzung mit dem Wort „WIXER“, heißt es im Polizeibericht. Hierdurch entstand ein Sachschaden von circa 250 Euro.