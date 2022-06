Marktbreit vor 58 Minuten

Zaun in Marktbreit beschädigt

In Marktbreit wurde vergangenes Wochenende ein hölzerner Gartenzaun beschädigt. In der Nacht zum auf Sonntag drückten Unbekannte in der Sudetenstraße ein hölzerner Gartenzaun um. Der Tatverdacht richtet sich nach Angaben der Polizei gegen eine Gruppe Jugendliche, die von Zeugen zwischen 2 Uhr und 3.45 Uhr vor dem Anwesen gesehen wurden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Wer kann weitere Hinweise geben?