Wiesentheid vor 54 Minuten

Zaun eingedrückt und davon gefahren

Vermutlich beim Rangieren hat eine bislang unbekannte Person das Hoftor einer Firma in der Straße "Am Bahnhof" in Wiesentheid, auf Höhe der Hausnummer 3, beschädigt. Passiert ist das Ganze laut Polizeibericht in der Zeit von Dienstag, 17.30 Uhr, bis Mittwoch, 7.30 Uhr. Der Zaun wurde dabei eingedrückt, es entstand ein Schaden von circa 100 Euro.